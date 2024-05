Sono tre in totale i veicoli rimasti coinvolti nell'incidente avvenuto ieri sulla circonvallazione di Serravalle: indagano i carabinieri

Erano circa le ore 17 del pomeriggio di ieri, mercoledì 8 maggio, quando lungo la provinciale 299, sulla circonvallazione di Serravalle, è avvenuto un tremendo schianto tra due veicoli, con una terza automobile che è rimasta coinvolta in maniera più marginale. Si è reso necessario l’intervento dei sanitari: due persone sono rimaste ferite.

E secondo quanto appreso, la dinamica dello scontro deve ancora essere del tutto chiarita da parte dei carabinieri che, ieri intorno alle ore 17.30, sono giunti sul luogo del sinistro. Dalle informazioni che sono arrivate, si è scoperto che tre vetture hanno impattato lungo il tratto della provinciale 299 che taglia fuori il centro abitato sulla circonvallazione di Serravalle. Le prime due sarebbero state protagoniste di un grosso schianto, mentre la terza sarebbe coinvolta in maniera più marginale.

Nello schianto, due persone sono rimaste ferite, tanto da rendere necessario l’intervento immediato da parte dei medici del 118. Sul posto sono, infatti, arrivati non solo i vigili del fuoco di Varallo, Comando di Vercelli, e una pattuglia di carabinieri di Borgosesia, ma anche due ambulanze. I feriti, non gravi, hanno ricebuto assistenza medica sul posto e poi sono stati trasferiti in ospedale.