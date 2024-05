Rita Granata era stata travolta da un’auto pirata nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 maggio, in via Leopardi a Napoli.

Fuorigrotta, morta la ragazza investita mentre scendeva dal taxi

La 27enne napoletana è stata immediatamente trasportata all’ospedale San Paolo, ma le sue condizioni sono apparse sin da subito molto critiche. Secondo le ricostruzioni la ragazza stava scendendo dal taxi che l’aveva riaccompagnata a casa dopo una serata con le amiche, quando una macchina l’ha investita, sbalzandola per una decina di metri. Le ferite riportate nell’impatto erano molto gravi ed è stata sottoposta ad una complicata operazione chirurgica. Nonostante tutti i tentativi la giovane si è spenta questa mattina.

Fermato il pirata della strada

Alla guida dell’auto che ha travolto Rita c’era un un ragazzo di 24 anni, che in un primo momento aveva fatto perdere le sue tracce, senza fermarsi a prestare soccorso. Solo dopo circa mezz’ora ha deciso di presentarsi sul luogo dello scontro, consegnandosi alla polizia.

Il cordoglio per la scomparsa

La 27enne aveva una laurea in Relazioni internazionali, conseguita all’Università L’Orientale di Napoli, e lavorava come supervisore e partner di ricerca per il Centro Studi d’Europa. La notizia della prematura scomparsa ha lasciato un profondo vuoto tra amici e familiari, che hanno affidato ai social il loro ultimo saluto.