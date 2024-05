Corruzione: Malan, 'Liguria? Rispettiamo magistrati ma processo non è condanna'

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Noi rispettiamo il lavoro della magistratura. Siccome il processo non è la condanna, ma è il processo dal quale si può essere assolti. Senza contare che non c'è neanche un rinvio a giudizio. Noi rispettiamo il lavoro della magistratur...

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – "Noi rispettiamo il lavoro della magistratura. Siccome il processo non è la condanna, ma è il processo dal quale si può essere assolti. Senza contare che non c'è neanche un rinvio a giudizio. Noi rispettiamo il lavoro della magistratura che per adesso ha preso delle misure cautelari". Lo ha detto Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, parlando dell'inchiesta in Liguria ai microfoni di Agorà Rai Tre.