La ricerca di Melissa Neri, la giovane romagnola di 24 anni scomparsa lo scorso 23 aprile, ha finalmente trovato una felice conclusione. La ragazza, madre di una bambina di 4 anni, è stata rintracciata a Zagabria, in Croazia, in stato confusionale. La madre di Melissa, Carmela Martini, aveva fatto appelli disperati per ritrovare la figlia e ora è partita immediatamente da Santarcangelo per riabbracciarla e portarla a casa.

Melissa Neri era in Croazia per una vacanza

Il ritrovamento di Melissa Neri è stato annunciato dal quotidiano Il Resto del Carlino. La giovane era partita per una vacanza in Croazia sabato 20 aprile, comunicandolo personalmente alla madre. L’ultimo contatto risaliva al 23 aprile, quando Melissa aveva fatto una videochiamata con la figlia di 4 anni, che si trovava dai nonni paterni. Da quel momento, silenzio totale.

Gli appelli della madre

La madre di Melissa ha lanciato appelli disperati per ritrovarla, soprattutto considerando le sue numerose allergie alimentari che richiedevano che fosse sempre in possesso di una siringa di adrenalina per un potenziale choc anafilattico.

La mamma di Melissa: “Ora la riportiamo a casa”

La madre di Melissa è immediatamente partita con l’altra sua figlia alla volta della Croazia per riabbracciare la ragazza. La donna ha affermato: “E’ confusa ma sta bene fisicamente ed è questo l’importante. Ora la riportiamo a casa”.