Matteo Falcinelli è il 25enne di Spoleto arrestato con modalità violente a Miami, lo scorso febbraio, ma la vicenda è emersa in queste ultime ore, dopo la denuncia della famiglia.

Il racconto di Matteo Falcinelli sulle violenze subite dalla Polizia

L’aggressione è stata documentata dal video registrato dalla bodycam degli stessi agenti che lo hanno legato con mani e piedi dietro alla schiena per 13 minuti. Il giovane si trova attualmente in Florida e non è in stato di detenzione.

Alla famiglia, giunta sul luogo, racconta quei momenti e li rende pubblici tramite l’Ansa:

«Sopravvivendo alla tortura che ho subito ho vinto la partita più importante. Forse la mia esperienza di calciatore mi ha aiutato psicologicamente, altrimenti non so se ce l’avrei fatta».

Il passato da calciatore di Matteo Falcinelli

Il ragazzo si riferisce agli anni in cui ha giocato da centrocampista per la squadra del Foligno calcio, come si legge sui suoi profili social.

La richiesta di giustizia della famiglia

La famiglia del giovane ora vuole sporgere denuncia per arresto illegittimo, abusi e torture. In merito a ciò, il legale della famiglia, Francesco Maresca, si è espresso in merito: