È diventato ben presto virale il video di un uomo armato di motosega che insegue un poliziotto in Scozia

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 6 maggio, un uomo ha inseguito un poliziotto armato di motosega.

Poliziotto inseguito da un uomo con una motosega

La polizia scozzese ha rivelato che intorno alle 13 Glasgow Road a Paisley è stata chiusa al traffico, avvertendo le persone di non transitare in quella zona. “Glasgow Road a Paisley è chiusa tra Buchlyvie Road e Allanton Avenue a seguito di una rissa. Gli agenti sono sul posto. Si prega di evitare la zona. Gli automobilisti sono invitati a utilizzare un percorso alternativo” si legge sul profilo social della Police Scotland Renfrewshire & Inverclyde.

Il video

Un video ampiamente condiviso sui social media mostra un uomo con una motosega che insegue un agente su Glasgow Road. Sulla sfondo si vede anche un’auto della polizia danneggiata. La strada tra Buchlyvie Road e Allanton Avenue è stata chiusa, per evitare ulteriori problemi. “Intorno alle 13 di lunedì 6 maggio 2024, si è verificato un disordine con l’uso di un’arma a seguito di una collisione tra un’auto e un veicolo della polizia fermo su Glasgow Road a Paisley” hanno dichiarato le forze dell’ordine, aggiungendo che due agenti sono rimasti feriti.

Arrestato un uomo

I poliziotti hanno arrestato un uomo di circa 30 anni, accusato dell’aggressione a Paisley. “Non c’è un rischio più ampio per il pubblico e gli agenti rimangono sulla scena mentre le indagini sono in corso”.