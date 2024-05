Un piccolo corpicino tra le sue braccia e un dolore che la pervade da circa tre mesi. Questa è la storia di Natalia, scimpanzè di 21 anni che vive in Spagna, nel bioparco di Valencia. Il mammifero tre mesi fa era diventata mamma di un piccolo cucciolo, purtroppo morto a pochi giorni di distanza dal parto. Da allora l’esemplare che aveva in precedenza perso un altro cucciolo nel 2018, non se ne separa mai.

Scimpanzé non si separa dal cucciolo morto: dolore allo zoo di Valencia

L’elaborazione del lutto per i scimpanzé è stata analizzata in diversi studi dai quali emerso è simile a quella dell’uomo con il quale esiste una condivisione del 98% del DNA. In particolare, in un’analisi che risale al 2010 è stato evidenziato che la consapevolezza degli scimpanzè sulla morte è molto sviluppata tanto che – è stato spiegato – le madri di scimpanzé continuano a prendersi cura dei loro piccoli morti anche giorni dopo l’avvenuto decesso.

L’importanza del bioparco di Valencia

I responsabili dello zoo di Valencia, in merito al dolore manifestato dallo scimpanzé hanno dichiarato che la vista di quel corpicino morto tra le braccia della madre potrebbe rivelarsi scioccante. Il bioparco di Valencia ospita attualmente un nutrito gruppo di scimpanzé appartenenti alla sottospecie Pan troglodytes verus che rientra nelle specie a rischio di estinzione incluse nella IUCN, Lista Rossa dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura.