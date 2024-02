Prahlad Gujjar si trovava presso uno zoo di Tirupati, in India, quando ha perso la vita. L’uomo aveva 38 anni. Da quello che è emerso e che viene raccontato in questi minuti, Gujjar voleva scattarsi un selfie con un leone, tanto da entrare all’interno del recinto dove era presente l’animale.

L’uomo in questione sarebbe riuscito ad entrare nel recinto alto ben oltre i due metri per avvicinarsi al leone e scattare la fotografia con il cellulare. Purtroppo il leone ha sbranato l’uomo che è deceduto. A niente sono serviti gli interventi. Pensate che il personale dello zoo si è subito mobilitato dopo aver visto le immagini dell’uomo che stava entrando nel recinto attraverso le telecamere di sorveglianza.

Nelle ultime ore si sta diffondendo anche la notizia secondo cui l’uomo si trovava in uno stato alterato. A tal proposito Garg della polizia ha così dichiarato:

Se l’uomo era ubriaco o meno lo scopriremo solo dopo l’autopsia, anche se, tutte le ipotesi ci fanno pensare allo stato di ebbrezza della vittima. Gujjar, comunque, è morto sul colpo, il leone l’ha sbranato e per lui non c’è stato nulla da fare. L’animale è rimasto vicino ai resti della vittima, finché i domatori non sono riusciti a spostarlo e a recuperare ciò che restava.