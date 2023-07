Roma, 13 lug. (askanews) – Leoni, orsi e molti altri animali di uno zoo vicino a Tel Aviv, in Israele, mangiano cibo ghiacciato, tra cui carne e frutta. Un modo per trovare refrigerio mentre è in corso un’ondata di calore nel Paese. “La maggior parte dei nostri animali ricevono una sorta di trattamento ghiacciato”, ha confermato la guardia dello zoo Shay Koifman.