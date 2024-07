È stato trovato senza vita nella sua casa di Milano Francesco Miranda: era l’ex marito di Alessia Pifferi, la 38enne condannata all’ergastolo per l’omicidio della figlia Diana, nata da un’altra storia.

La morte dell’uomo

Il corpo senza vita dell’uomo è stato rinvenuto nella sua abitazione lo scorso 6 luglio: la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti, un atto dovuto per disporre l’autopsia ed eseguire gli accertamenti per chiarire eventuali responsabilità mediche. Due giorni prima era stato sottoposto a gastroscopia nell’ospedale di Melegnano.

Il fascicolo è stato assegnato al sesto dipartimento, guidato da Tiziana Siciliano, che si occupa di tutela della salute, dell’ambiente e del lavoro. La pm incaricata del caso è Marina Petruzzella.

Il corpo recuperato dai Vigili del Fuoco

A lanciare l’allarme è stata la sorella del 55enne che, dopo averlo accompagnato in ospedale per la gastroscopia, a causa di forti dolori allo stomaco, non era più riuscita a mettersi in contatto con lui.

Il corpo è stato rinvenuto dai Vigili del Fuoco, entrati dal balcone perché la porta era chiusa dall’interno.

Il matrimonio con Alessia Pifferi

Alessia Pifferi si era sposata con Miranda quando aveva vent’anni. Dopo la separazione la coppia era rimasta a vivere nella zona di Ponte Lambo in due appartamenti diversi e pare fossero in buoni rapporti: