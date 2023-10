Alessia Pifferi, parla la legale: "In carcere è coccolata. La figlia le manca"

Alessia riesce a capire cosa ha fatto alla bambina che ora le manca molto. Lo ha dichiarato Alessia Pontenani, avvocata della difesa di Alessia Pifferi. Nel corso di un intervento fatto durante la trasmissione Ore 14 nella puntata andata in onda giovedì 26 ottobre, ha fatto il punto sulle condizioni nelle quali vive la donna che è attualmente reclusa al carcere San Vittore: “Sta bene in carcere perché è coccolata”, ha dichiarato a tale proposito.

Alessia Pifferi, la legale: “Adesso capisce cosa ha fatto”

La legale ha evidenziato che le condizioni della sua assistita sono buone e che in carcere è “coccolata”. Ha poi proseguito osservando che pur essendo più consapevole di ciò che è successo ciò “non vuol dire, come ha detto il pubblico ministero quando si è opposto alla perizia, che stia fingendo o abbia capito o abbia cercato di scaricare le responsabilità su altri”.

“Soffre tantissimo”

Non ultimo l’avvocata ha fatto il punto su ciò che emergerà dalla perizia: “Se non ci sarà un vizio totale di mente, ci sarà quanto meno un vizio parziale di mente. Questo deve essere riconosciuto”. Infine ha sostenuto: “Quando il pubblico ministero ha accusato, in modo un po’ feroce e anche del tutto ingiustificato, le psicologhe di averla manipolata. Allora io sono andata da Alessia a dirle: ma ti senti manipolata dalle psicologhe del carcere? Lei mi guarda e mi dice sì. Al che io le dico: tu sai cosa vuol dire manipolare? No. Allora dopo che le ho spiegato, mi ha detto: ah no, non è vero sono brave”.