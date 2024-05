È scontro tra la Rai e il sindacato Usigrai a proposito dello sciopero di 24 ore, previsto per oggi, 6 maggio.

Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato dei giornalisti della televisione pubblica per protestare contro le scelte aziendali sulla gestione del personale e per rivendicare la propria autonomia e libertà.

Lo scontro si è fatto sempre più acceso nel momento in cui l’azienda ha accusato l’Usigrai di diffondere fake news per “motivazioni ideologiche e politiche“, mentre i lavoratori dell’informazione accusano l’azienda di usare “toni da padroni delle ferriere” e di voler “screditare un’intera categoria“.

«Quando non si hanno contenuti , la si butta sull’accusa stantia di fare politica e di far circolare fake news, un’ accusa gravissima nei confronti di tutti i giornalisti e le giornaliste della Rai, che punta a screditare un’intera categoria».

Inoltre, il sindacato, aggiunge:

«L’azienda sta già riducendo gli organici non sostituendo le uscite per pensionamento. Alle selezioni pubbliche preferisce le chiamate dirette per le prime utilizzazioni in rete. Intanto però nega il riconoscimento del giusto contratto a decine di precari della cosiddetta fase 2. La proposta aziendale sul premio di risultato sottrae ai giornalisti una parte economica riconosciuta invece agli altri dipendenti. Su censure e bavagli, basta leggere i giornali italiani e internazionali delle ultime settimane. A proposito, che fine hanno fatto i provvedimenti drastici annunciati dall’AD dopo il caso Scurati?