Giro d’Italia 2024 arrivato alla 3a tappa, la Novara-Fossano che si corre oggi 6 maggio. Totalmente pianeggiante, 165 chilometri con arrivo classico in volata

La terza tappa del Giro d’Italia 2024 è la Novara-Fossano. La lunghezza è 166 km ed è classificata come una tappa 2 stelle, quindi di difficoltà medio-bassa, con dislivello 750 metri.

Il percorso del giro d’Italia: Novara-Fossano

La tappa attraversa le province di Novara, Alessandria e Cuneo. Un percorso piuttosto regolare in mezzo alle risaie e poi al Monferrato, fino ad arrivare a Fossano dove l’altitudine è di poco più di 300 metri.

La terza tappa è quasi completamente pianeggiante e non presenta nessuna salita degna di nota, la breve salita di Lu è una delle poche asperità di giornata.

Il giro si snoda interamente in Piemonte. Vengono attraversate le province di Novara, Vercelli, Alessandria, Asti, Cuneo. Partenza alle ore 13.10, arrivo tra le ore 17.00 e le ore 17.25, a seconda della velocità media che sarà tenuta dal gruppo.

Chiusure e limitazioni per la tappa Novara-Fossano

A partire dalle 6 di questa mattina è stata vietata la sosta su entrambi i lati della carreggiata in tutte le vie interessate dal passaggio della corsa e dalle 11 scatterà il blocco della circolazione lungo il tracciato e le relative intersezioni: via XX Settembre compresi i controviali, la rotonda di largo Don Minzoni, quindi via Biglieri, corso Torino, largo Leonardi, largo Cantelli, corso Vercelli e la Sp 11.

In altre zone però le limitazioni sono scattate ieri alle 13, fino a domani al termine delle attività di smantellamento sarà quindi vietato il transito di tutti i veicoli, a eccezione dei mezzi dell’organizzazione, sulle seguenti strade: piazza Martiri, dove verrà allestito il villaggio e il foglio firme dei corridori, vie Brera e Puccini, viali Turati, Montalcini e Moroni, largo Costituente e via Fratelli Rosselli nel tratto compreso tra via Puccini e piazza Martiri.

Dalle 5 di questa mattina, 6 maggio, si sono aggiunte le chiusure di largo Bellini tra via Solaroli e via Dominioni, di viale Verdi compreso il parcheggio Asl che verrà riservato ai bus delle squadre e di piazzale Mornese.