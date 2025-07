Napoli, dramma in casa: due uomini trovati morti, le prime ipotesi

Due uomini, forse fratelli, trovati morti in casa nei Quartieri Spagnoli a Napoli; testimoni riferiscono spari.

Un grave episodio ha scosso oggi i Quartieri Spagnoli di Napoli, dove due uomini, probabilmente fratelli, sono stati trovati morti all’interno di un’abitazione. Secondo le testimonianze raccolte, poco prima del ritrovamento sarebbero stati uditi colpi d’arma da fuoco. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le cause e la dinamica della tragedia.

Napoli, due uomini trovati morti in casa: sospetto omicidio-suicidio

Due uomini sono stati trovati senza vita in un’abitazione situata nei Quartieri Spagnoli di Napoli, oggi giovedì 3 luglio. Le forze dell’ordine, presenti sul posto, stanno conducendo le indagini. Si ipotizza che le vittime possano essere fratelli. Tra le possibili cause si valuta l’omicidio-suicidio, anche se la dinamica precisa dell’accaduto resta ancora da definire.

I corpi sono stati rinvenuti in un appartamento di vico Santo Spirito di Palazzo, vicino a piazzetta Carolina, a poca distanza dalla Prefettura e da piazza del Plebiscito. Gli agenti della Polizia di Stato, insieme alla scientifica, stanno lavorando per ricostruire l’accaduto. Testimoni presenti nella zona hanno riferito di aver udito colpi d’arma da fuoco poco prima del ritrovamento.

Non si esclude che uno degli uomini abbia prima sparato all’altro e successivamente si sia tolto la vita con la stessa arma, ipotesi che però necessita ancora di conferme ufficiali.

Napoli, due uomini trovati morti in casa: le vittime

Secondo le prime indiscrezioni, le vittime sarebbero i fratelli Raffaele Poce, 75 anni, ex guardia giurata, e Franco Poce, 80 anni, ex sagrestano della chiesa di Santa Maria degli Angeli. Testimoni raccontano che l’ex vigilante faceva spesso visita al fratello malato, che viveva da solo in condizioni difficili.