Milazzo, scontro in moto contro un lampione: morto 26enne

Tragedia a Milazzo: 26enne perde la vita in un incidente in moto

Tragedia a Milazzo: 26enne perde la vita in un incidente in moto

Ventiseienne in moto si schianta contro un palo: cause ancora da accertare

Questa notte verso le ore 4, a Milazzo, comune della città metropolitana di Messina, un incidente mortale ha strappato la vita ad Alessandro Scalzo. Il giovane di 26 anni stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con amici, quando, alla fine dell’asse viario, ha perso il controllo della sua moto, finendo tragicamente contro un lampione. Le cause dell’incidente sono ancora sotto indagine da parte delle autorità.

Incidente mortale a Milazzo, i soccorsi

Il ragazzo è morto sul colpo. L’intervento immediato dell’ambulanza del 118 è stato purtroppo inutile; per il 26enne Alessandro Scalzo, non c’era più nulla da fare. Polizia e carabinieri sono intervenuti sul posto per eseguire i rilievi del caso.

Il giovane era una figura molto conosciuta a Milazzo, lavorando su una delle navi della Caronte & Tourist. Sui social network, molti hanno lasciato messaggi di cordoglio, ricordando con affetto e stima il giovane scomparso.