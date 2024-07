Un terribile incidente stradale si è verificato questa mattina, mercoledì 24 luglio 2024, intorno alle 7, a Varese. A perdere la vita nello schianto, che ha coinvolto un’auto e una moto, è stato un uomo di 34 anni.

Incidente a Varese, scontro tra auto e moto: muore motociclista

Un tragico incidente mortale si è verificato questa mattina, mercoledì 24 luglio, intorno alle 7, in via Toce, tra Masnago e Casciago, a Varese. Un uomo di 34 anni ha perso la vita nello schianto, che è stato molto violento e ha coinvolto un’automobile e una moto.

Incidente a Varese: la dinamica dello schianto

L’incidente stradale ha coinvolto un’automobile e una moto che si sono scontrate in modo molto violento. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, l’uomo di 34 anni, che era a bordo della sua moto, è stato sbalzato dalla sella ed è caduto a terra. Purtroppo l’uomo è morto sul colpo e per lui non c’è stato nulla da fare, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono stati effettuati tutti i rilievi del caso per riuscire a ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.