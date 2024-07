Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 22 luglio, si è verificato un grave incidente a Bergamo nella quale ha perso la vita un uomo di 54 anni.

Bergamo, grave incidente stradale tra moto e camion: morto un uomo

L’incidente si è verificato sull’ex statale 525 a Bergamo, in direzione Lallio, poco prima delle 16: una moto si è scontrata con un camion: nello scontro ha perso la vita il motociclista, un uomo di 54 anni. Una volta giunti sul posto i medici e i paramedici, inviati dalla centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso del motociclista: troppo gravi le ferite riportate. Illeso il camionista che, però, è sotto choc. Non si conosce, per il momento, l’identità del 54enne che ha perso la vita.

Da chiarire la dinamica e le cause dell’accaduto

Al momento non è chiaro chi possa aver causato l’incidente: la Polizia Locale è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica. All’incidente hanno assistito diversi testimoni, nelle prossime ore si potrà avere quindi un quadro più preciso in modo da poter accertare eventuali responsabilità.

