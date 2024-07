Un incidente in elicottero si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 22 luglio, all’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria: feriti due Vigili del Fuoco.

Incidente all’aeroporto

Stando alle prime ricostruzioni, il velivolo, un Erickson S64, stava decollando sulla pista del Tito Minniti per effettuare un intervento, quando a causa di un ritorno di fiamma o un guasto al motore ha preso fuoco nell’immediato.

Le cause dell’incidente sono ancora incerte. Sono in corso le indagini da parte delle autorità per avere maggior chiarezza sia sulle cause che sulla dinamica di quanto accaduto.

I due piloti sono riusciti a mettersi in salvo scendendo in tempo dall’elicottero: uno sarebbe rimasto illeso, l’altro, invece, ferito ma non in maniera grave.

L’arrivo dei soccorsi

La sala operativa del 118 di Catanzaro ha inviato due ambulanze da Reggio Calabria, che hanno rapidamente soccorso i sopravvissuti trasportandoli d’urgenza all’ospedale GOM di Reggio Calabria.

Sul luogo dell’incidente è stato inviato anche un elisoccorso da Locri, con a bordo il responsabile della Sala Operativa, il dottor F. Andreacchi, l’infermiere O. Morgante, e i piloti Camorani e Muttizza.

Chiuso lo scalo dopo l’incidente

A seguito dell’incidente gli arrivi sono temporaneamente bloccati e possibili ritardi anche nei voli in partenza.

Il volo proveniente da Torino è stato deviato a Lamezia Terme.