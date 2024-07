L'incidente in A1 in direzione Bologna, avvenuto tra Arezzo e Valdarno, ha causato una fila che ha raggiunto gli 8 chilometri

Intorno alle 12 di oggi, lunedì 22 luglio, l’incidente tra tre auto in A1 ha paralizzato il tratto tra Arezzo e Valdarno dell’autostrada Milano-Napoli.

L’incidente in A1

Alle 13 erano 8 i chilometri di coda verso Firenze: il traffico scorre su una corsia. Ci sono rallentamenti anche nella direzione opposta, quella in direzione Roma, per via dei molti curiosi.

In soccorso ai viaggiatori bloccati sono presenti sul luogo ambulanze della Misericordia di Arezzo, della Croce Bianca di Arezzo e della Misericordia di Lucignano.

Il comunicato di Autostrade per l’Italia

“È in corso la distribuzione dell’acqua agli utenti in coda. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia stradale, i vigili del fuoco ed i mezzi di soccorso meccanico e sanitario”, spiega la prima nota di Autostrade per l’Italia.

Gli ultimi aggiornamenti sono stati pubblicati su X da Muovy di Autostrade per l’Italia: alle 13:20 si sono registrati 5 km di cosa, fino alla comunicazione della conclusione dell’evento 50 minuti fa.

I feriti nello scontro

Nel violento impatto tra i mezzi coinvolti sarebbero tre i feriti: un 37enne e un 54enne, portati all’ospedale del Valdarno, e una donna di 39 anni portata all’ospedale San Donato di Arezzo, tutti e tre in codice giallo.