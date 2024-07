Nella mattinata di lunedì 22 luglio, un incidente stradale ha coinvolto due veicoli in via Vittorio Veneto a Pieve del Grappa, in provincia di Treviso.

Incidente a Pieve del Grappa

Il tamponamento è avvenuto nella frazione di Paderno intorno alle 8:20. A seguito dello scontro, uno degli automobilisti ha subito un trauma toracico ed è stato trasportato all’ospedale di Castelfranco Veneto per degli accertamenti.

Strada temporaneamente interrotta

Presenti anche gli agenti della polizia locale della Pedemontana del Grappa e il servizio di emergenza sanitaria del Suem di Pedemontana, con un’ambulanza e un’automedica. Fortunatamente, i disagi alla circolazione sono stati limitati e la viabilità su via Vittorio Veneto è stata temporaneamente ridotta a una sola corsia.

Scontro frontale a Treviso

Un altro incidente si è verificato nella mattinata di domenica 21 luglio. Intorno alle 12:35, una Lancia Ypsilon si è scontrata con un’ambulanza proveniente dalla direzione opposta. Il sinistro, avvenuto a Treviso tra via Callalta e via Postumia, ha coinvolto cinque persone. Dai primi accertamenti sembra che il veicolo del 118 abbia travolto l’altra macchina. La coppia all’interno della Lancia Ypsilon e le tre persone a bordo dell’ambulanza sono state trasportate all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Nessuno è in pericolo di vita.