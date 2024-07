Rovigo, auto travolge ambulanza: ci sono feriti gravi

Luca Zaia, presidente del Veneto, ha espresso grande preoccupazione dopo aver ricevuto notizie di un grave incidente che ha coinvolto un’ambulanza del Suem di Rovigo.

Rovigo, collisione tra auto e ambulanza: feriti gravi

L’ambulanza, durante un’operazione di soccorso nel Comune di Giacciano, è stata travolta da un’automobile privata mentre era in intervento lungo la Transpolesana. Questo tragico evento ha causato feriti tra il personale sanitario a bordo.

Zaia ha dichiarato: “Seguo con apprensione l’evolversi della situazione, che appare molto grave.” Ha anche voluto esprimere la sua solidarietà e vicinanza agli operatori coinvolti, augurando loro una pronta guarigione. L’incidente si è verificato mentre l’ambulanza stava assistendo alcuni automobilisti rimasti coinvolti in un sinistro precedente, aumentando la gravità della situazione.

Le conseguenze dell’impatto sono state significative, con diversi feriti tra i membri dell’equipaggio, alcuni dei quali presentano condizioni gravi. Per garantire un adeguato trattamento, tutte le vittime sono state trasportate in ospedale tramite elisoccorso, un’operazione necessaria vista la serietà delle ferite. Questo episodio sottolinea l’importanza della sicurezza stradale, soprattutto per i mezzi di emergenza impegnati in operazioni di soccorso. La comunità resta in attesa di aggiornamenti sulla salute degli operatori coinvolti.