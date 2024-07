Nella mattinata di oggi 17 luglio poco prima delle otto, si è verificato un incidente lungo la provinciale 41, in via Pin delle Portelle, nel tratto tra Colle Umberto e Godega di Sant’Urbano. Per ragioni ancora da chiarire, un’automobile è uscita di strada e si è ribaltata in un fosso.

Incidente stradale a Treviso: auto si ribalta in un fosso, un ferito

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti un’ambulanza e una squadra dei Vigili del Fuoco. Al momento non sono disponibili informazioni dettagliate sulle condizioni del conducente, ma i soccorritori stanno facendo il possibile per prestare le cure necessarie. L’incidente ha causato notevoli disagi al traffico, che risulta particolarmente intenso a quell’ora del mattino.

Le forze dell’ordine sono sul posto per effettuare i rilievi necessari e cercare di comprendere le dinamiche dell’accaduto.

Treviso, auto si ribalta in un fosso: un ferito

La loro presenza è fondamentale per gestire la situazione, dirigere il traffico e assicurare che l’area dell’incidente sia messa in sicurezza.

L’episodio ha suscitato una certa preoccupazione tra i residenti della zona, che si sono trovati di fronte a un inaspettato blocco stradale. Le autorità invitano gli automobilisti a prestare massima attenzione e a seguire le indicazioni fornite per evitare ulteriori complicazioni. La situazione è in continua evoluzione, e si attendono aggiornamenti ufficiali riguardo alle condizioni del conducente e alle cause dell’incidente.