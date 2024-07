Incidente in autostrada tra Barcellona e Tordera: bus si ribalta, 3 feriti gravi

Il bus si è ribaltato all'ingresso del tunnel fra le località di Santa Susanna e Tordera, restando in posizione verticale

Un terribile incidente è avvenuto questa mattina sull’autostrada C-32 all’altezza di Pineda del Mar (Barcellona), all’ingresso del tunnel fra le località di Santa Susanna e Tordera. Un autobus con a bordo 60 persone si è ribaltato e 3 passeggeri sono rimasti feriti in gravi condizioni.

L’incidente stradale: il bus è rimasto in posizione verticale

L’incidente è avvenuto lungo l’autostrada tra Barcellona e Torneda. A bordo del mezzo c’erano 60 lavoratori, tutti impiegati di Inditex. Nell’incidente il bus si è ribaltato ed è rimasto in posizione verticale all’entrata della galleria.

I soccorsi

Nonostante il bus si trovasse in verticale, la gran parte dei passeggeri è riuscita a uscire dal veicolo autonomamente.

Nel frattempo sono giunti i soccorsi: una quindicina di ambulanze, due elicotteri ospedalizzati e i vigili del fuoco, che hanno aiutato le ultime persone rimaste a scendere dal mezzo.

La maggior parte dei passeggeri è illesa, mentre tre persone sono state trasferite in gravi condizioni con elicotteri medici agli ospedali Vall d’Hebron, Trueta e Can Ruti. Altre due persone sono state trasferite all’ospedale di Blanes, una in condizioni gravi, mentre l’altra meno gravi.

La strada chiusa

In seguito all’incidente l’autostrada C-32 è stata chiusa in direzione nord e tutto il traffico verrà deviato attraverso l’uscita 122 di Calella.