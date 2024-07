Marina d’Arechi, si ribalta con la macchina: incidente per un giovane automobilista

A Marina d’Arechi, in provincia di Salerno, si è verificato un brutto incidente. Un giovane è rimasto coinvolto con la sua auto, che si è ribaltata. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire con certezza.

Nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 luglio 2024 si è verificato un incidente stradale nella zona di Marina d’Arechi, in provincia di Salerno. Un giovane, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua citycar, che si è ribaltata al centro della strada. Per fortuna, il conducente non ha riportato ferite. Nonostante l’impatto sia stato molto violento, il giovane è rimasto illeso.

Marina d’Arechi, si ribalta con la macchina: dinamica da chiarire

Gli agenti della Polizia Municipale sono intervenuti sul luogo dell’incidente per effettuare tutti i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente, che al momento non risulta ancora molto chiara. Il ripristino della strada è stato eseguito dalle squadre di Strade Sicure Service. Fortunatamente, nonostante il violento impatto, il ragazzo che guidava la citycar non è rimasto ferito.