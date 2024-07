Latina, malore fatale in spiaggia: 39enne morto in mare

Una terribile tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 16 luglio, lungo il litorale di Latina. Un uomo di 39 anni si è sentito male mentre faceva il bagno in mare: nonostante il tempestivo intervento del bagnino, che lo ha riportato in fretta a riva, per lui non c’è stato nulla da fare: l’uomo è morto.

Latina, 39enne morto sulla spiaggia: il malore

In base ad una prima ricostruzione degli avvenimenti, basata sulla testimonianza di alcune persone presenti in quei momenti drammatici, l’uomo si era appena tuffato nel mare di Latina, quando ad un tratto è stato colto da un malore. Alcuni bagnanti di sono accorti di quanto stava accadendo e si sono affrettati a chiamare i soccorsi, mentre il bagnino interveniva per portare a riva il 39enne.

Latina, 39enne morto sulla spiaggia: i soccorsi

Purtroppo, però. per l’uomo non c’è stato niente da fare: il 39enne è tragicamente morto davanti agli occhi dei presenti. Al momento non si conoscono le ragioni del malore fatale. Gli agenti della squadra volante hanno raggiunto pochi momenti più tardi il tratto di spiaggia per effettuare tutti i rilievi del caso.