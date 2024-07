Tragico incidente sull’A24: un morto e tre feriti

Un tragico incidente stradale si è verificato questo pomeriggio sull’autostrada A24, nel territorio comunale dell’Aquila.

Grave incidente sull’A24 vicino all’Aquila: un morto e tre feriti

Lo scontro, che ha coinvolto due moto e un’automobile, è avvenuto al km 99, tra i caselli di Tornimparte e dell’Aquila Ovest, nei pressi dell’area di servizio Valle Aterno Est, in direzione L’Aquila. Nell’incidente, una persona ha perso la vita, si tratta di un giovane di 21 anni di cui non si conoscono ancora le generalità. Inoltre, un’altra persona ha riportato gravi ferite, mentre altre due sono rimaste lievemente ferite.

A seguito dell’incidente, il traffico è stato deviato per consentire l’intervento dell’elisoccorso sulla sede autostradale.

La polizia stradale è stata impegnata nei rilievi del caso e nella gestione della viabilità, per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico nella zona interessata.

Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente per determinare le dinamiche esatte e le eventuali responsabilità. Nel frattempo, si invita alla prudenza chiunque debba transitare per quel tratto dell’A24, a causa dei possibili rallentamenti e delle deviazioni ancora in atto. La comunità dell’Aquila è scossa da questo tragico evento, che ha portato alla perdita di una giovane vita e al ferimento di altre persone.