Incidente frontale a Calco schianto auto-moto: feriti e traffico in tilt

Nella prima mattinata di lunedì 22 luglio, un incidente ha avuto luogo a Calco, in via Nazionale, secondo le prime informazioni raccolte, intorno alle 7 del mattino si sono scontrati un’auto e un veicolo di dimensioni maggiori, coinvolgendo numerose persone.

Incidente a Calco, schianto frontale tra auto e moto: traffico in tilt

Almeno sette individui, di età compresa tra i 18 e i 62 anni, sono stati coinvolti nel sinistro. L’intervento dei soccorritori è stato immediato e massiccio, sul posto sono arrivate quattro ambulanze: una dei Volontari di Vimercate, una dei Volontari del Soccorso di Calolzio e due della Croce Bianca di Merate, oltre all’autoinfermieristica. Inoltre, i carabinieri di Merate e i vigili del fuoco sono accorsi per gestire la situazione e garantire la sicurezza della zona.

Fortunatamente, al momento non ci sono segnalazioni di feriti gravi tra le persone coinvolte.

Tuttavia, l‘incidente ha causato significativi rallentamenti del traffico lungo la SS342 ‘Briantea’. La strada ha visto un aumento del traffico veicolare a causa delle operazioni di soccorso e della necessaria gestione del luogo dell’incidente da parte delle autorità competenti.

Le indagini sono in corso per determinare le cause esatte dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e a considerare percorsi alternativi per evitare ulteriori congestionamenti nella zona interessata dall’incidente.