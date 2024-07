Due auto si sono scontrate frontalmente a Trinitapoli, in provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT). L’incidente mortale è avvenuto nel pomeriggio di sabato 20 luglio.

Frontale tra due auto a Trinitapoli: un morto e sette feriti

Secondo le prime ricostruzioni i due veicoli coinvolti, un’Alfa Romeo 147 e una Mercedes Classe A, si sono scontrati violentemente intorno alle 17, sulla strada provinciale 62. Nell’impatto ha perso la perso la vita un ragazzo di 26 anni. Secondo i primi accertamenti sarebbe morto sul colpo.

Il bilancio dell’incidente

Le cause dello scontro sono ancora da determinare. Il bilancio dell’incidente è pesante. Oltre alla vittima deceduta, sette persone sono rimaste ferite e sono state trasferite in codice rosso agli ospedali di Andria, Barletta e Cerignola. Sul luogo dell’incidente sono accorsi diversi mezzi del 118, con ambulanze provenienti da Margherita di Savoia, San Ferdinando, Trinitapoli e da Foggia.

Traffico in tilt

I Vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare una gru per rimuovere le persone intrappolate tra le lamiere. Il sinistro ha creato non pochi disagi su un tratto già particolarmente congestionato. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire alle forze dell’ordine di eseguire i rilievi del caso. La polizia locale di Trinitapoli e i carabinieri stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.