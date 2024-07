Federico Bevilacqua, avvocato 51enne di Milano, ha perso la vita venerdì 19 luglio mentre si stava recando sulla costa ligure per raggiungere la famiglia.

Cade dalla moto in autostrada e viene investito da un’auto

L’incidente è avvenuto sull’autostrada A12, tra Chiavari e Sestri Levante. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava viaggiando in direzione Livorno quando, per cause ancora da determinare, ha perso il controllo del mezzo al chilometro 37, appena superata la galleria di Campodonico. È caduto a terra ed è stato travolto da un’auto in transito.

Morto avvocato di 51 anni

La polizia stradale è al lavoro per cercare di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro mortale. Dal momento che il tratto di strada interessato non è coperto da videocamere, è fondamentale ascoltare i testimoni per comprendere come siano andate esattamente le cose. Proprio per questo motivo, le forze dell’ordine hanno esortato chiunque abbia assistito alla scena a farsi avanti.

La dinamica dell’incidente

Per il momento sembrerebbe che la vettura che l’ha investito non sia riuscita a evitare l’impatto. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi del 118, per il 51enne non c’è stato nulla da fare. L’incidente ha causato notevoli disagi al traffico, con la formazione di una coda di oltre 6 chilometri. Il tratto di strada è stato temporaneamente bloccato per consentire ai poliziotti e ai tecnici di Autostrade di effettuare i rilievi.