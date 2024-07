Nel pomeriggio di venerdì 19 luglio, un camion carico di carta ha preso fuoco sull’autostrada A1, provocando disagi alla circolazione.

Incidente in autostrada, tir prende fuoco sull’A1

L’incidente è avvenuto al chilometro 267 in direzione nord, tra Calenzano e Barberino del Mugello. L’allarme è scattato intorno alle 15:35, quando i Vigili del Fuoco del comando di Firenze sono intervenuti per domare le fiamme che si erano estese alla vegetazione circostante. Il conducente del mezzo pesante è stato colpito dallo scoppio di un pneumatico del semirimorchio ed è stato trasferito all’ospedale con ferite agli arti inferiori.

Oltre 13 chilometri di coda

Il sinistro ha causato notevoli disagi alla circolazione, con migliaia di viaggiatori bloccati sotto il sole tra Firenze Nord e Barberino di Mugello. La situazione è peggiorata nelle ore successive. Alle 19:00, la coda aveva raggiunto i 13 chilometri tra Firenze Scandicci e il bivio A1-Variante, sebbene il traffico verso Bologna fosse deviato sulla corsia di sorpasso.

Strada chiusa temporaneamente

Per consentire i lavori di ripristino, la tratta autostradale interessata dal sinistro è stata chiusa. La società Autostrade per l’Italia si è attivata consigliando agli automobilisti percorsi alternativi. È preferibile uscire a Valdichiana o Orte, prendere la E45 in direzione Perugia, proseguire per l’A14 e rientrare in autostrada a Cesena.