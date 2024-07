Incidente sulla Salerno-Reggio Calabria: camion si ribalta sulle auto in corsa

Disastro sulla Salerno-Reggio Calabria: camion si ribalta e investe auto in c...

Questa mattina, giovedì 18 luglio, nei pressi di Eboli, sull’autostrada A2 Salerno – Reggio Calabria, si è verificato un incidente mortale che ha scosso profondamente la comunità. In questo tragico evento, ben otto veicoli sono stati coinvolti: un camion e sette vetture. Purtroppo, le notizie confermano la morte di due persone. L’impatto di questa tragedia è stato devastante per i familiari delle vittime e per tutti coloro che hanno appreso la notizia.

Incidente sull’A2, camion travolge auto in corsa

Secondo le prime indagini della Polizia Stradale, l’incidente avvenuto nei pressi di Eboli sull’autostrada Salerno – Reggio Calabria è stato causato dal ribaltamento di un camion. Il conducente sembra aver completamente perso il controllo del veicolo, che ha travolto diverse auto in corsa sulla A2, coinvolgendo in totale sette mezzi. Inoltre, il camion ribaltato ha colpito anche due furgoni che si trovavano in transito. Sono attualmente in corso le indagini per stabilire con precisione la dinamica dell’incidente e le sue cause esatte.

Grave incidente a Eboli, due vittime

Nel tragico incidente sull’autostrada A2, verificatosi all’altezza di Eboli, si è purtroppo registrata la perdita di due vite umane. Tra i veicoli coinvolti, un’Audi di colore bianco trasportava due persone, entrambe decedute a seguito del devastante impatto. Secondo le informazioni più recenti, le vittime sono entrambe originarie di Salerno.

L’incidente ha provocato anche vari feriti gravi, prontamente soccorsi dai sanitari del Volpi Pontecagnano che sono intervenuti sul posto. I feriti sono stati trasportati in emergenza all’ospedale di Piana delle Sele per ricevere le dovute cure.

L’intervento dei soccorsi

Attualmente, le autorità di Eboli stanno ancora conducendo le operazioni sul luogo dell’incidente sull’autostrada A2. La Polizia Stradale e i soccorritori sono attivamente impegnati, mentre i Vigili del Fuoco di Giffoni Vallepiana e Salerno sono stati chiamati per assistere nel recupero delle persone intrappolate tra i mezzi coinvolti. A causa dell’incidente, il traffico sull’autostrada A2 è notevolmente compromesso, con segnalazioni di lunghe code e rallentamenti.