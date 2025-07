Una tragica vicenda ha scosso la comunità di Pozzuoli, dove un giovane motociclista di appena 18 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente dopo essere precipitato da un ponte. L’impatto è stato violento e ha lasciato tutti senza parole, mentre le autorità stanno indagando sulle cause che hanno portato a questo drammatico evento.

18enne in moto precipita da un ponte a Pozzuoli: incidente fatale

Un drammatico incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio intorno alle 15.30 lungo via Miliscola, tra Bacoli e Pozzuoli, nella zona di Arco Felice. Un ragazzo di 18 anni, in sella alla sua moto, è rimasto coinvolto in una collisione con un’automobile in prossimità di una rotatoria. L’urto è stato così violento da sbalzarlo dalla moto e farlo precipitare da un ponte, con un volo di oltre cinquanta metri che si è concluso contro il muro di contenimento sottostante.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118 e le forze dell’ordine, ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare: il medico ha potuto soltanto certificare il decesso.

18enne in moto precipita da un ponte a Pozzuoli: chi era la vittima

La vittima è Augusto Di Meo, un diciottenne originario di Monterusciello, noto nella comunità locale per far parte di una famiglia di ristoratori molto stimata.