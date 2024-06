Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 7 giugno, si è verificato un tragico incidente stradale che ha scosso la comunità di Eboli, in località Santa Cecilia.

Drammatico incidente in provincia di Salerno

Lo scontro, avvenuto sulla Strada Statale 18 Tirrena Inferiore, all’altezza del bivio di Santa Cecilia, ha causato la morte di tre persone. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 15:00: le auto coinvolte sarebbero due e l’impatto violento è risultato fatale per tutti gli occupanti. Stando alle prime informazioni, uno dei deceduti era alla guida di un’auto, mentre, gli altri due, una coppia di anziani, viaggiava a bordo dell’altro veicolo.

Immediati i soccorsi dopo l’allarme: i Vigili del Fuoco di Eboli, giunti sul luogo, hanno estratto le vittime per affidarle al 118, ma non c’è stato nulla da fare, tutti gli occupanti sono morti sul colpo.

La dinamica dell’incidente

Al momento resta ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, ma secondo i primi accertamenti le due vetture si sarebbero scontrate frontalmente.

Sul posto è prontamente giunta anche la Polizia stradale del distaccamento di Vallo della Lucania e i Carabinieri della compagnia di Eboli, per i rilievi e per comprendere quanto accaduto, stabilendo anche le cause dell’impatto risultato fatale per le tre persone coinvolte.