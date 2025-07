Dramma per il biker influencer Andreas Tonelli: gli ultimi post social prima ...

Dramma per il biker influencer Andreas Tonelli: gli ultimi post social prima ...

Andreas Tonelli, biker estremo e influencer, muore in un incidente in Val Gardena: una passione per la bici e l’avventura.

La comunità dei biker e dei social media è sotto shock per la tragica notizia della morte di Andreas Tonelli, noto influencer nel mondo delle due ruote. Vittima di un drammatico incidente, Andreas aveva conquistato migliaia di follower grazie ai suoi video appassionati e ai suoi racconti di avventure on the road.

Chi era Andreas Tonelli: il biker influencer e viaggiatore appassionato

Andreas Tonelli aveva 48 anni ed era una figura di riferimento nel mondo della mountain bike estrema. Originario delle Dolomiti, aveva trasformato la sua passione in una carriera, diventando guida MTB dal 2003 e organizzando viaggi avventurosi in tutto il mondo, da Norvegia e Marocco fino al Cile e all’Uganda.

Appassionato di fotografia e sostenitore di uno stile di vita ecologico, promuoveva la mobilità sostenibile e il consumo di prodotti locali. Tra le sue imprese più celebri, ricordava con orgoglio la scalata del vulcano Nevado Ojos de Salado, il più alto vulcano attivo al mondo, e l’arrampicata su ghiaccio sulla celebre “Onda di Hokusai” nelle Dolomiti.

Oltre alla bici, coltivava anche la passione per lo splitboard, sport invernale che combina sci e snowboard, espressione del suo amore per la natura e l’avventura in ogni stagione.

Il biker influencer Andreas Tonelli morto in un drammatico incidente: gli ultimi video social

Andreas Tonelli, biker estremo e influencer con oltre 120.000 follower su Instagram, è tragicamente deceduto dopo una caduta in mountain bike in Alto Adige.

L’incidente è avvenuto ieri sera , martedì 15 luglio, zona di Vallelunga, in Val Gardena, dove il 48enne è precipitato per circa 200 metri in un canalone.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 21, quando Tonelli non è rientrato dopo la sua uscita in bici. Le ricerche sono durate tutta la notte grazie al Soccorso alpino e all’elicottero dell’Aiut Alpin, che hanno individuato il corpo senza vita verso l’una di notte. Il recupero della salma è avvenuto nella mattinata successiva. Solo poche ore prima, Tonelli aveva condiviso sui social una foto in vetta con la bici sulle spalle, simbolo del suo spirito avventuroso e della sua passione per le montagne.