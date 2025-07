Tragico incidente questa mattina nel Trevigiano, un ragazzo di 23 anni, che stava scappando dai carabinieri, ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un albero. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Treviso, fugge dai carabinieri e si schianta: morto un 23enne

Questa mattina, a Motta di Livenza, in provincia di Treviso, c’è stato un terribile incidente stradale.

Un giovane di 23 anni, residente a Pordenone, è morto dopo essersi schiantato contro un albero con la sua auto. Il ragazzo stava fuggendo dai carabinieri, quando ha perso il controllo del veicolo finendo appunto contro un albero a bordo strada. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, ma il 23enne è morto durante il trasporto in ospedale.

Treviso, perché il 23enne non si è fermato davanti ai carabinieri

Come visto, un ragazzo di soli 23 anni è morto dopo essersi schiantato con l’auto contro un albero a bordo strada. Il giovane stava scappando dopo aver visto una pattuglia dei carabinieri che gli intimava di fermarsi. Ma, come mai non si è fermato? Giunti sul luogo dell’incidente, i carabinieri hanno recuperato sulla strada diversi panetti di hashish, probabilmente trasportati a bordo del veicolo. Il 23enne viaggiava da solo.