Meloni difende Nordio e chiarisce il ruolo del ministero nella verifica della grazia

In una conferenza stampa tenuta dopo il Consiglio dei Ministri, la presidente del Consiglio ha chiarito la propria posizione rispetto allo sviluppo del caso che coinvolge Nicole Minetti. Il 28 aprile 2026 Giorgia Meloni ha detto di escludere, al momento, la possibilità che il ministro interessato presenti le dimissioni, precisando di aver avuto un contatto diretto con il ministro Carlo Nordio non appena è stata resa pubblica la nota del Quirinale.

Questa ricostruzione mira a dare un quadro immediato dei fatti e a spiegare il criterio con cui il governo sta affrontando la vicenda.

La posizione ufficiale della premier

Meloni ha sottolineato che, ad oggi, non ci sono ragioni per prospettare dimissioni. Durante l’intervento pubblico la presidente ha spiegato che la telefonata con Nordio è stata motivata dalla volontà di comprendere rapidamente cosa fosse accaduto dopo la diffusione della comunicazione istituzionale.

Nel suo discorso è emersa la volontà di mantenere la trasparenza verso l’opinione pubblica, chiarendo che eventuali provvedimenti dovranno basarsi su accertamenti oggettivi e non su suggestioni mediatiche.

Il colloquio con Nordio

Nel ricostruire il dialogo telefonico, Meloni ha affermato di aver chiesto direttamente al ministro spiegazioni sul contenuto della nota del Quirinale e sugli elementi a supporto.

Ha descritto l’incontro verbale come un atto di chiarimento tra istituzioni, volto a garantire che ogni passaggio amministrativo sia conforme alle procedure. Carlo Nordio è stato dunque destinatario di un invito alla chiarezza, mentre la premier si è riservata di valutare ulteriori sviluppi in base ai risultati delle verifiche.

Il ruolo del ministero nella verifica delle istanze di grazia

Un punto centrale delle dichiarazioni riguarda la natura dell’attività che precede una concessione di grazia o di altri provvedimenti simili. Meloni ha precisato che la verifica dei presupposti non è, di fatto, un compito autonomo del ministero: l’Amministrazione non possiede le competenze investigative né la polizia giudiziaria necessaria per accertare fatti che possono richiedere approfondimenti penali. Per questo motivo, ha spiegato, il ministero si avvale degli organi della magistratura per accertamenti e ricostruzioni fattuali.

Limiti e procedure

Nel dettaglio, la premier ha richiamato la distinzione tra funzioni politiche e compiti tecnici: il ministero può avviare procedure amministrative e raccogliere documentazione, ma per valutazioni probatorie complesse occorre il coinvolgimento della magistratura. Questa separazione ribadisce il principio per cui ogni decisione significativa deve basarsi su dati verificati e su un quadro giuridico solido, evitando giudizi affrettati o valutazioni solo pubbliche.

Contesto istituzionale e riflessi politici

Le parole di Meloni non si limitano al fatto di cronaca: implicano anche scelte politiche e istituzionali. Rifiutando l’ipotesi di dimissioni immediate, la premier ha indicato una linea prudente di gestione della crisi, dove la trasparenza e il ricorso agli strumenti giurisdizionali rappresentano le leve principali. Tale approccio lascia aperta la possibilità di misure future qualora emergessero nuovi elementi, ma per ora punta a non alimentare tensioni ingiustificate nell’esecutivo.

Prossimi passi

La situazione resta monitorata: il governo attenderà gli esiti delle verifiche demandate alle autorità competenti prima di adottare decisioni definitive. Nel frattempo, Meloni ha ribadito l’intenzione di operare nel rispetto delle procedure istituzionali e di tutelare la credibilità dell’azione amministrativa. Le dichiarazioni del 28 aprile 2026 segnano dunque una fase di attesa controllata, in cui il dialogo tra istituzioni e l’accuratezza delle verifiche saranno determinanti per gli sviluppi futuri.