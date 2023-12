L'autista del camion è morto dopo aver perso il controllo del mezzo, mentre guidava in autostrada in direzione Nord

Il drammatico incidente è avvenuto sull’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, all’altezza di Atena Lucana. Un camion cisterna, che transitava in direzione Nord, si è ribaltato.

Incidente in autostrada: un morto

La vittima era l’autista del tir, un uomo originario di Caggiano in provincia di Salerno. Immediato l’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’aera e la polizia stradale. Il camionista non ce l’ha fatta ed è morto per le gravi ferite riportate.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo avrebbe perso il controllo del veicolo, per cause ancora da accertare. Il tratto di autostrada è stato interdetto al traffico per diverse ore. Per eseguire i dovuti rilievi e determinare le dinamiche del sinistro fatale, si è provveduto a chiudere la carreggiata nord. Le auto sono state deviate all’uscita obbligatoria di Sala Consilina, per poi rientrare in autostrada allo svincolo di Atena Lucana. Sul posto anche il personale Anas, al lavoro per consentire la normale ripresa del transito autostradale il prima possibile.

I precedenti

Poche settimane prima l’autostrada del Mediterraneo era stata teatro di un altro incidente mortale. Intorno alle 20 di domenica 26 novembre, un 75enne a bordo della sua Jeep aveva perso la vita a seguito di uno scontro con un tir. Nel sinistro era rimasta coinvolta anche una donna di 32 anni.