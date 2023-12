Nuoro, sparatoria sulla statale: auto in fiamme in mezzo al traffico

Nuoro, sparatoria sulla statale: auto in fiamme in mezzo al traffico

Momenti di paura e di tensione sulla strada statale 125 Orientale Sarda (Nuoro) dove è avvenuta una sparatoria da parte di malviventi, con l’intenzione di assaltare un portavalori in mezzo al traffico. In strada, oltre agli spari, i passanti (comprensibilmente terrorizzati) hanno assistito anche a camion e auto in fiamme.

Sparatoria sulla statale: l’arrivo delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente si sono precipitate numerose forze dell’ordine e gli operatori del 118, ma per fortuna al momento non si segnalano persone ferite. L’obiettivo dell’assalto è stato un furgone portavalori appartenente alla ditta Mondialpol. La rapina ha avuto luogo nella prima mattinata di oggi, lunedì 4 dicembre, nel territorio del comune di Tertenia, situato nella valle di Quirra, in provincia di Nuoro.

Sparatoria sulla statale: levatasi una densa colonna di fumo

L’aggressione, condotta con colpi di arma da fuoco, si è verificata nei pressi del bivio per Tertenia, nella regione di Ogliastra. La scena è stata caratterizzata da una densa colonna di fumo che si è sollevata sul posto, e l’assalto al portavalori ha inevitabilmente causato il caos nel traffico sulla statale, portandola al collasso. L’incidente si è verificato intorno alle 8 del mattino, durante un momento di intenso flusso veicolare sulla strada a scorrimento veloce.

Sparatoria sulla statale: carreggiata ostruita

La carreggiata è stata completamente ostruita a causa di alcuni veicoli incendiati dai malviventi, presumibilmente con l’intento di coprire la loro fuga dopo la rapina. Dopo aver sparato raffiche di mitra, i rapinatori hanno posizionato in modo ostacolante e dato alle fiamme auto e furgoni.