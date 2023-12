Fabio Occhi, il 21enne che era scomparso da Carpi lo scorso 25 novembre, è stato trovato morto. Il corpo del ragazzo è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di domenica 3 dicembre a Barberino di Mugello, la stessa città in cui nei giorni scorsi era stata localizzata la sua automobile. La vettura era ferma nel parcheggio di un autogrill sulla A1.

Fabio Occhi, trovato morto il 21enne scomparso lo scorso 25 novembre

Sabato 25 novembre, Fabio era uscito di casa asserendo che si sarebbe recato alla biblioteca di Carpi per studiare. Da quel momento, del giovane è stata persa ogni traccia. A denunciare la scomparsa del ragazzo sono stati i genitori. La madre e il padre del 21enne hanno anche subito diffuso informazioni utili per il suo ritrovamento, compresa una foto in cui il figlio indossava lo stesso cappotto che aveva quanto è uscito l’ultima volta da casa.

La vittima frequentava il terzo anno di tecnica agraria all’Università di Bologna. La diffusione della notizia della morte dello studente, ha profondamente sconvolto il padre Massimo Occhi, sindacalista della Cisl, la mamma Roberta Bregolin, amici e parenti.

L’auto ritrovata e il dolore del padre del ragazzo

Le forze dell’ordine, dopo la scomparsa del 21enne, sono riuscite a localizzare l’auto del giovane nell’autogrill grazie al Gps dell’assicurazione.

“La macchina è chiusa e dentro ha lasciato il suo zainetto che portava sempre con sé. Dentro c’erano il suo pc, i suoi quaderni e anche il diario, da cui non si separava mai e sul quale annotava poesie e canzoni. È un ragazzo molto sensibile”, ha detto il padre di Fabio in occasione di un’intervista rilasciata al Resto del Carlino. “Non capiamo come mai la sua macchina sia stata rinvenuta a Barberino di Mugello: non ci risulta che abbia conoscenze in quella zona”. Al momento della scomparsa, il ragazzo aveva portato con sé sia i documenti che il cellulare, che poi era risultato spento.

“Sapevamo che doveva andare al compleanno di un amico. Sono venuto a Carpi a cercarlo e poi al Commissariato denunciare la scomparsa”, ha aggiunto papà Massimo.