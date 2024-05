Firenze sta incentivando l’uso delle biciclette con un programma che premia gli utenti in base ai chilometri percorsi. L’iniziativa, denominata “Pedala, Firenze ti premia”, mira a ridurre l’inquinamento e promuovere uno stile di vita sostenibile.

Il progetto, che inizia il 3 giugno 2024 in coincidenza con la Giornata mondiale della bicicletta e dura fino al 2 giugno 2025, monitorerà i chilometri attraverso un’app dedicata.

Partecipare è semplice: basta pedalare e registrare i chilometri percorsi tramite l’app, ogni chilometro lungo una tratta preferita, come casa-lavoro o casa-scuola, vale 20 centesimi, mentre i percorsi alternativi danno 5 centesimi al chilometro. I ciclisti possono guadagnare fino a 2 euro al giorno e un massimo di 30 euro al mese.

Inoltre, ci sono premi mensili per i duecento ciclisti che accumulano più punti, con premi fino a 100 euro. Tuttavia, non è possibile superare i 200 euro mensili in premi.

Il programma non è limitato ai residenti di Firenze: coloro che lavorano o studiano nei comuni limitrofi possono partecipare.

Per partecipare, è necessario ottenere un kit Pin Bike gratuito, che include un dispositivo hardware Bluetooth e un’app da installare sullo smartphone. Il sensore Bluetooth, montato sulla ruota della bicicletta, trasmette i dati dei chilometri all’app. Inoltre, viene fornito un supporto per smartphone da montare sul manubrio e una targa da affiggere sulla bicicletta. Con “Pedala, Firenze ti premia”, ogni chilometro conta non solo per il benessere personale ma anche per quello della città.