Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nelle scorse ore sulle vie di Capaccio Paestum, nella provincia di Salerno. Lo scontro ha visto protagoniste un’automobile e una biciletta: ad avere la peggio è stato il ciclista, ferito e trasportato con un’ambulanza in ospedale.

Incidente a Capaccio Paestum: scontro tra auto e bicicletta

Lo scontro è avvenuto in località Gromola, un luogo che tante volte in passato era già stato teatro di incidenti stradali simili a quello avvenuto solo poche pre fa. Secondo le prime ricostruzioni di una dinamica che è ancora tutta da definire, si è scoperto che un’automobile e una bicicletta hanno avuto un incidente pericoloso. Ad avere la peggio, come spesso accade in questi casi, è stato il ciclista. L’uomo è stato sbalzato via dal mezzo a due ruote ed è finito per sbattere rovinosamente sul duro asfalto, rimanendo ferito.

Incidente a Capaccio Paestum: i soccorsi

Il primo a prestare soccorso all’uomo ferito è stato proprio il conducente dell’automobile, che si è correttamente fermato dopo l’incidente. L’automobilista ha chiamato i medici del 118 che, arrivati sul posto, hanno fornito immediatamente le prime cure al ciclista per poi trasferirlo in ospedale con l’ausilio di un’ambulanza. Le condizioni di salute del ferito non dovrebero essere particolarmente gravi. La Polstrada sta ora facendo chiarezza sull’accaduto.