Un uomo a Cesena ha aggredito la moglie colpendola con un martello e prendendola a morsi tanto da staccarle una parte di un orecchio.

Aggressione per una donna a Cesena

Protagonista della vicenda, riportata dalla stampa locale e avvenuta a San Mauro Pascoli, un 40enne rischia l’accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate, fuggito e ricercato dai carabinieri.

I fatti risalgono alla sera del 25 aprile, l’uomo si sarebbe scagliato contro la consorte durante una lite: dopo averla presa a schiaffi, pugni e calci si sarebbe avventato a morsi su un orecchio, staccandole una parte del padiglione e poi l’avrebbe colpita con un martello alla testa.

Le condizioni della donna dopo l’aggressione del marito

La donna è adesso ricoverata in ospedale, al ‘Bufalini’ di Cesena con una prognosi di trenta giorni. E’ stata presa in cura dai medici del reparto maxillo-facciale ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico per le ferite all’orecchio.

Uomo ricercato

L’uomo, invece, è fuggito ed è ricercato dai carabinieri. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa della coppia, avvertiti dalla donna dell’accaduto.

L’Ospedale ‘Bufalini’ ha attivato i Carabinieri della compagnia di Cesenatico, impegnati, dalla sera di giovedì scorso, nella ricerca del marito violento.

Le indagini sono in corso.