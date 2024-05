Milano-Cortina: pm, 'da ex dirigente Novari assunzioni sospette in Fondazione'

Milano, 21 mag. (Adnkronos) - In un contesto di "opacità" la Gdf di Milano rileva come, durante il mandato di Novari, in Fondazione "sia stato assunto personale dipendente che appare come parte di una cerchia di soggetti conosciuti da Novari stesso nell'ambito di suoi prec...

Milano, 21 mag. (Adnkronos) – In un contesto di "opacità" la Gdf di Milano rileva come, durante il mandato di Novari, in Fondazione "sia stato assunto personale dipendente che appare come parte di una cerchia di soggetti conosciuti da Novari stesso nell'ambito di suoi precedenti incarichi dirigenziali (nella società Hg) o per cointeressenze societarie (principalmente in Bizboost, Softyou e Nhc, società tutte riferibili a Novari)". E' uno dei passaggi del decreto di perquisizione dell'inchiesta della procura su corruzione e riguardo l'evento Milano-Cortina 2026 che ha portato a indagare due ex dirigenti della Fondazione Vincenzo Novari e Massimiliano Zuco e l'imprenditore digitale Luca Tomassini.