Il 30 settembre una notte che doveva chiudere definitivamente la storia di Christa Pike si è trasformata in una delle più inquietanti pagine della cronaca penitenziaria americana. La cinquantenne, condannata a morte per l’omicidio di una compagna avvenuto all’età di 18 anni, è stata trasportata nella camera delle esecuzioni del penitenziario di massima sicurezza Riverbend a Nashville, Tennessee, per ricevere due dosi di pentobarbital.

Invece di trovare la morte, la donna ha riacquistato i sensi, ma resta ancora ammanettata e con gravi lesioni alle braccia, alimentando un dibattito nazionale sulla praticabilità dell’iniezione letale.

Il tentativo di esecuzione del 30 settembre a Riverbend

Il protocollo previsto dall’Stato del Tennessee stabilisce che, se la prima somministrazione non determina l’inesorabile, venga immediatamente applicata una seconda dose.

La procedura è iniziata intorno alle 19:30, quando la condannata è stata posta sul tavolo di esecuzione con una flebo inserita al braccio. Dopo i primi minuti, Pike ha manifestato dolore e ha chiesto se la sensazione fosse normale, segnalando subito un malfunzionamento. Alle 19:46 la tenda che separava la stanza dai testimoni è stata chiusa, per poi riaprirsi tre minuti dopo, quando è stata somministrata la seconda dose di pentobarbital.

Dinamica della procedura e i primi segnali di fallimento

Nonostante la seconda dose, la donna ha continuato a respirare, mostrando segni di diminuita coscienza e un lieve russare. Alle 19:56 il suo capo si è sollevato leggermente e si è girato di lato; a 20:06 la tenda è stata nuovamente chiusa, questa volta in modo definitivo per i testimoni. Verso le 20:22 l’avvocato Randy Spivey ha richiesto l’interruzione dell’esecuzione e l’avvio delle cure di emergenza. L’ambulanza è arrivata intorno alle 21:14 ma il procedimento aveva già lasciato la prigioniera con numerose punture e un evidente trauma al braccio sinistro.

Condizioni mediche e lesioni riportate da Pike

Gli esperti legali hanno riportato che almeno sette aghi sono stati inseriti nel braccio sinistro di Pike durante i tentativi di accesso venoso. La difesa aveva avvertito il dipartimento di correzione della presenza di una patologia ematica che rende difficile trovare una vena adeguata. Si ipotizza che parte del pentobarbital sia finita nei tessuti invece che nel flusso sanguigno, aggravando le lesioni. Le braccia della condannata presentano gravi danni da puntura, mentre le caviglie rimangono ammanettate. Gli avvocati Randy Spivey e Kelly Gleason hanno definito la situazione “senza precedenti” e hanno avvertito che la prognosi rimane incerta, necessitando di tempi lunghi per il recupero.

Reazioni istituzionali e prospettive legali

Il governatore Bill Lee ha dichiarato l’evento “profondamente inquietante”, sospendendo l’altra esecuzione prevista per il 2026 e ordinando un’indagine indipendente. Il Dipartimento di Correzione ha difeso l’operato dei propri agenti, affermando di aver seguito scrupolosamente il protocollo, che non prevede ulteriori azioni dopo la somministrazione della dose salvavita. Gli avvocati di Pike, invece, hanno espresso gratitudine verso il team medico dell’ospedale che ha curato la condannata in modo “eccellente”, ma hanno rimarcato la necessità di un riesame approfondito delle pratiche d’esecuzione nello stato. Nel frattempo, la donna rimane sotto osservazione, con le braccia ancora gravemente lesionate e le caviglie incatenate, in attesa di ulteriori decisioni giudiziarie sulla sua permanenza nel braccio di morte.