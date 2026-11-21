Dopo la breve pausa di sabato, domenica tornano piogge intense e neve sulle Alpi: raffiche fino a 100 km/h e mareggiate sulle coste. Ecco le previsioni.

La tregua dal maltempo è destinata a durare poco: domenica 22 novembre una nuova perturbazione atlantica raggiungerà l’Italia, portando piogge intense, nevicate sulle Alpi e forti raffiche di vento. Attesi nel weekend accumuli fino a 150 millimetri tra Liguria e Toscana, mentre nei giorni successivi è previsto un temporaneo miglioramento prima di un nuovo peggioramento.

Maltempo in arrivo sull’Italia, domenica 22 novembre tornano piogge intense e neve: le regioni a rischio

Dopo una giornata di sabato 21 novembre caratterizzata da condizioni generalmente stabili, una nuova perturbazione atlantica raggiungerà la Penisola, portando piogge diffuse, forti raffiche di vento e nevicate sulle Alpi. Secondo le previsioni di iLMeteo.it e 3Bmeteo, l’alta pressione che in questi giorni ha fatto da barriera tra le correnti oceaniche e le masse d’aria fredda provenienti dall’Europa centro-orientale è destinata a indebolirsi.

Il cambiamento significativo è previsto per domenica 22 novembre, quando la perturbazione entrerà nel vivo. Le precipitazioni interesseranno fin dalle prime ore il Nord, con fenomeni particolarmente intensi sulle regioni nord-occidentali e un successivo coinvolgimento degli altri settori.

Le situazioni più critiche potrebbero verificarsi in Liguria orientale e alta Toscana, dove sono attesi accumuli di pioggia compresi tra 100 e 150 millimetri.

La neve tornerà a imbiancare l’arco alpino, con fiocchi previsti a partire dagli 800-900 metri in Valle d’Aosta, dai 1.000-1.200 metri in Lombardia e dai 1.100-1.300 metri in Piemonte. Qualche nevicata potrà interessare anche l’Appennino. Piogge sparse raggiungeranno inoltre Umbria, Marche, Abruzzo interno, Campania e Calabria tirrenica, mentre le condizioni resteranno generalmente migliori all’estremo Sud e lungo l’Adriatico. Nel corso del pomeriggio sono attese le prime schiarite da ovest, con un progressivo miglioramento in serata, mentre il Friuli dovrà attendere la notte. A rendere più difficile la situazione contribuiranno anche i venti di burrasca, con raffiche che sul Mar Ligure e sul Tirreno settentrionale potranno toccare i 100 km/h. Il Maestrale soffierà fino a 90 km/h sulla Sardegna, mentre il Libeccio raggiungerà gli 80 km/h sul Tirreno centro-meridionale, ruotando successivamente da Ponente. Sull’Adriatico e sullo Ionio sono previste punte di 70-80 km/h. I mari diventeranno molto mossi o agitati, con possibili mareggiate lungo le coste di Toscana, Lazio, Sardegna occidentale e basso Tirreno.

Meteo, lunedì e martedì torna il sole ma mercoledì arriva una nuova perturbazione

Lunedì 23 novembre il tempo tornerà più stabile su gran parte della Penisola, ma il miglioramento non coinciderà con la fine del vento. Il Maestrale continuerà infatti a soffiare con intensità, mantenendo i bacini marittimi molto mossi o agitati. Al Settentrione si potranno registrare gelate nelle prime ore del mattino e deboli nevicate lungo i confini alpini, oltre gli 800-1.000 metri, con accumuli localmente compresi tra 5 e 10 centimetri. Al Centro il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento sull’Adriatico e precipitazioni isolate sui rilievi. Al Sud prevarrà il bel tempo, anche se non mancheranno nubi e piogge sparse tra Campania e Calabria.

Una nuova fase relativamente stabile caratterizzerà anche martedì 24 novembre, quando il tempo resterà asciutto sulla maggior parte delle regioni. A Roma le temperature massime potranno raggiungere i 16°C, mentre al Sud continueranno a prevalere sole e venti moderati. La nuvolosità tornerà ad aumentare nel pomeriggio al Nord, con i primi deboli piovaschi in serata, per poi estendersi anche alle regioni centrali. Si tratterà del preludio a un ulteriore peggioramento: mercoledì 25 novembre una nuova perturbazione atlantica raggiungerà l’Italia, riportando precipitazioni diffuse e altre nevicate sulle Alpi.