Il caso del profumo-gate a Ballando con le Stelle continua a far discutere. A intervenire è ora Stefano Dominella, ex fidanzato di Guillermo Mariotto, che ha difeso lo stilista svelando una confidenza ricevuta alcune settimane prima dello scontro in diretta con Barbara d’Urso.

Matteo Addino interviene sul profumo-gate: «Barbara è geniale», la difesa di Milly Carlucci

A commentare quanto accaduto è stato Matteo Addino, coreografo e tribuno del popolo della trasmissione, che ha offerto una lettura diversa dalle polemiche circolate sui social. «Barbara è davvero geniale perché è riuscita a far parlare tutta Italia per il nulla». Sul prodotto utilizzato durante la diretta, ha inoltre rivelato: «A Barbara hanno spruzzato una goccia di Chanel, un profumo da oltre 400 euro, ed è scoppiato il caos».

Nel corso dell’intervista, Addino ha anche difeso Milly Carlucci, finita nel mirino delle critiche per non essere intervenuta con sufficiente decisione durante il confronto. Il coreografo ha smentito questa ricostruzione, spiegando che la conduttrice avrebbe più volte invitato i protagonisti a fermarsi e a concentrarsi sulla danza, senza però riuscire a farsi ascoltare. «Loro usavano una tecnica trattore di parlare sopra addirittura alla conduttrice», ha raccontato.

E ha aggiunto: «Anche se deve richiamare l’ordine lo fa sempre in maniera elegante. In otto anni che lavoro per lei, anche quando le cose non vanno bene non alza mai la voce, non ha mai puntato il dito».

Guillermo Mariotto, l’ex Stefano Dominella lo difende dopo il profumo-gate

Del profumo-gate si è parlato anche a Storie al Bivio Weekend, il programma condotto da Monica Setta, che ha ospitato Stefano Dominella, ex compagno di Guillermo Mariotto e presidente onorario della maison Gattinoni. L’uomo ha difeso lo stilista, sostenendo che il gesto non fosse rivolto a Barbara d’Urso. Secondo quanto gli avrebbe confidato privatamente, Mariotto si lamentava già da alcune settimane dei cattivi odori presenti negli studi Rai di Saxa Rubra: «Mariotto mi aveva già confessato un paio di settimane fa che sentiva una puzza in studio. È sicuro che non si riferiva a Barbara». Dominella ha poi commentato la grande attenzione mediatica suscitata dalla vicenda, definendo la conduttrice «una grande attrice» e osservando: «Ormai si parla solo di lei e del profumo gate super virale sui social».

Durante la trasmissione, Dominella ha ricordato anche la relazione con Mariotto, durata oltre sedici anni e proseguita nel tempo attraverso un rapporto di amicizia e stima reciproca. Nel gennaio 2025, in un videomessaggio dedicato all’ex compagno, aveva raccontato quanto fosse stato importante il suo sostegno durante un periodo segnato dalla depressione: «Guillermo è stato veramente l’artefice della mia ripresa».