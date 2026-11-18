Il caso tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto continua a far discutere e Milly Carlucci torna a parlarne in televisione. Dopo lo scontro avvenuto durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, la conduttrice è intervenuta a La Vita in Diretta, ospite di Alberto Matano, per ricostruire quanto accaduto e commentare gli sviluppi della vicenda.

Al centro della polemica c’è il battibecco tra la concorrente e lo stilista, nato dopo che Mariotto le aveva spruzzato del profumo durante la trasmissione. La reazione di Barbara D’Urso aveva acceso il confronto, alimentando dubbi anche sulla sua possibile permanenza nel programma. Dopo giorni di messaggi, comunicazioni e dichiarazioni pubbliche, è arrivata però la conferma: la concorrente sarà regolarmente in studio sabato prossimo.

Carlucci ha commentato la vicenda con ironia, rivolgendosi direttamente a D’Urso: “Barbara sei un genio, hai creato un caso mediatico italiano“. La conduttrice ha poi raccontato come si sono susseguiti gli eventi e ha anticipato anche un possibile cambiamento nella disposizione dei posti in giuria.

Lo scontro tra Barbara D’Urso e Mariotto e la conferma della presenza sabato

Durante il suo intervento a La Vita in Diretta, Milly Carlucci ha ripercorso le ultime tappe della vicenda, sottolineando come la situazione abbia assunto proporzioni sempre più grandi. Dopo il confronto in trasmissione, infatti, era arrivato un video pubblicato da Barbara D’Urso nel cuore della notte, intorno alle 5 del mattino.

Quel filmato aveva alimentato le ipotesi di un possibile addio a Ballando con le Stelle. Secondo quanto raccontato dalla conduttrice, nelle ore successive ci sarebbero stati diversi scambi di messaggi con il coautore che segue il lavoro della giuria. Poi, nella giornata di lunedì, la produzione avrebbe ricevuto una comunicazione ufficiale da parte della concorrente: una lettera che sembrava annunciare una decisione definitiva.

La squadra del programma avrebbe quindi chiesto a D’Urso di chiarire se avesse davvero deciso di lasciare la trasmissione. La risposta, almeno inizialmente, non sarebbe stata definitiva: “Ci sentiamo domani”, avrebbe risposto.

In seguito sarebbe arrivata una seconda lettera, che smentiva il contenuto della precedente. Infine, dopo l’intervista al Tg1, è giunta la conferma ufficiale della sua partecipazione alla puntata di sabato.

“Dopo lo scontro con Mariotto c’è stata la sua intervista al Tg, per cui alla fine di tutto questo è arrivata la comunicazione che lei ci sarà sabato“, ha spiegato Carlucci. Da qui la battuta rivolta alla concorrente: “Barbara sei un genio, hai creato un caso mediatico italiano, che sarà andato anche al di là della dogana. Ne hanno parlato tutti”.

Il cambio di posto di Alberto Matano e la battuta sul profumo di Mariotto

Nel corso della trasmissione, Milly Carlucci ha affrontato anche la questione della disposizione dei giurati. Rivolgendosi ad Alberto Matano, che fa parte della giuria di Ballando con le Stelle, ha ricordato la sua richiesta di cambiare posto dopo quanto accaduto tra D’Urso e Mariotto.

Il giornalista si sarebbe offerto di sedersi accanto allo stilista, arrivando a definirsi una sorta di “vittima sacrificale“. La conduttrice ha quindi annunciato che sarà Barbara D’Urso a prendere il suo posto: “Barbara passerà al tuo posto“.

A rendere ancora più ironico il racconto, una nuova provocazione attribuita a Mariotto. Secondo quanto riferito da Carlucci, il giurato avrebbe detto che si presenterà alla prossima puntata con un flacone di profumo ancora più grande. La conduttrice, scherzando sulla situazione, ha aggiunto che farà sapere se accetterà la proposta, se manderà una lettera oppure se deciderà di rilasciare un’intervista.

Carlucci ha infine ridimensionato la portata della polemica, ricordando che si tratta di una vicenda nata all’interno di uno spettacolo televisivo. “Non stiamo parlando dei massimi sistemi mondiali, non è la guerra in Ucraina e non è la Palestina“, ha precisato. Per la conduttrice, quanto accaduto sul palco era inizialmente un normale battibecco da varietà, una discussione leggera che sembrava essersi conclusa senza conseguenze particolari.

Poi, con la pubblicazione del video di Barbara D’Urso e le successive comunicazioni, la situazione ha preso una piega diversa, trasformandosi in uno dei casi televisivi più discussi degli ultimi giorni. Ora l’attenzione si sposta sulla puntata di sabato, quando la concorrente tornerà al suo posto e si capirà se tra lei e Mariotto ci saranno nuovi confronti.