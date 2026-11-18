Fiorella Mannoia ha vissuto una giornata complicata tra la Sicilia e la Toscana. Il 17 novembre, mentre si spostava verso Firenze per le due date del tour Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve, la sua automobile si è fermata lungo l’autostrada a causa di un problema tecnico. Per riprendere il viaggio è stato necessario chiamare un carro attrezzi.

Lo sfogo sui social e la sosta in autostrada

La cantante ha documentato l’accaduto con una storia pubblicata su Instagram. Nel video appare seduta sul carro attrezzi, con un’espressione amareggiata, mentre attende un mezzo alternativo che la porti a Firenze. Ha accompagnato le immagini con una frase rassegnata: “È andata così, addio”.

Nonostante il contrattempo, Mannoia è riuscita a raggiungere la città in tempo. Il concerto della sera si è svolto regolarmente al Teatro Verdi, esaurito in ogni posto, con grandi applausi del pubblico.

Il tour e il nuovo album

Lo spettacolo è dedicato alle canzoni di Ivano Fossati e Fabrizio De André, con arrangiamenti di Carlo Di Francesco.

Il disco Anime Salve uscirà il 27 novembre e conterrà diciotto tracce. Le registrazioni sono state realizzate dal vivo al Teatro Carlo Felice di Genova.

Il calendario prosegue con diverse tappe: il 21 novembre a Bergamo, il 23 novembre a Legnano, il 24 novembre di nuovo a Genova, il 26 novembre a Ravenna e il 28 novembre a Salerno, quest’ultima con il tutto esaurito.