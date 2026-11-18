Angela Merkel, già cancelliera federale della Germania, figura tra i riconoscimenti della sessantesima edizione del Premio Acqui Storia, in programma nel 2027. L’ex leader tedesca sarà premiata con il titolo di Testimone del Tempo.

L’annuncio ad Alessandria

La notizia è stata resa nota ad Alessandria, durante la presentazione del secondo Rapporto economico Monferrato 2026, organizzato da Il Piccolo nella Sala del Broletto della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Il riconoscimento a Merkel è stato confermato sul palco dal direttore del quotidiano, Marcello Feola, alla presenza del sindaco di Acqui Terme, Danilo Rapetti. I dati del rapporto economico saranno pubblicati nei prossimi giorni, sia sul giornale sia sulla sua versione online e cartacea.

Il Premio Acqui Storia

Il Premio Acqui Storia, nato nel 1968, è legato alla memoria della Divisione Acqui e dei militari italiani uccisi nel settembre 1943 a Cefalonia e Corfù.

Il concorso sostiene la ricerca storica, la saggistica e la narrativa.