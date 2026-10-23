Quali sono i migliori hotel con SPA a Sesto Pusteria in Alto Adige?

Tra le strutture dedicate al benessere spicca il Bad Moos Aqua SPA Resort, un quattro stelle superior situato a Moso, all’ingresso della Val Fiscalina.
L’hotel offre diversi punti di forza:
- una sorgente naturale di acqua solfata;
- un centro SPA di circa 2.500 m²;
- piscine, saune e trattamenti personalizzati;
- programmi dedicati al benessere e alla longevità;
- cucina gourmet e posizione privilegiata nelle Dolomiti.
Una sorgente di acqua solfata dalla lunga storia
La particolarità del Bad Moos è il legame con l’acqua della sorgente locale, conosciuta fin dal Settecento. Si tratta di un’acqua altamente mineralizzata, ricca soprattutto di solfati e calcio, che viene utilizzata anche per specifici trattamenti benessere.
Questa risorsa naturale è parte integrante dell’identità della struttura e rappresenta uno degli elementi che la distinguono dalle altre proposte alberghiere della zona.
Piscine e saune nella SPA Soma & Anima
Il centro benessere Soma & Anima si estende su circa 2.500 m² e comprende ambienti dedicati al relax e ai percorsi wellness.
Tra gli ambienti e i servizi disponibili figurano:
- piscine e spazi dedicati al relax;
- sauna finlandese, biosauna e bagno di vapore;
- cabina a infrarossi e percorso Kneipp con acqua solfata;
- sale relax, tra cui la suggestiva grotta Sulfurea.
L’ampiezza degli spazi permette di alternare le varie esperienze senza dover seguire un programma prestabilito.
Trattamenti personalizzati e momenti di coppia
L’offerta comprende massaggi, trattamenti per il corpo e rituali che utilizzano anche ingredienti legati alla tradizione alpina.
Per chi desidera maggiore riservatezza, il resort dispone inoltre di una Luxury Private SPA, pensata per trascorrere qualche ora di benessere in coppia.
È possibile scegliere esperienze differenti, da una semplice pausa rilassante a percorsi più articolati.
Longevity SPA e attività per il benessere
Un’altra proposta interessante è la Longevity SPA, che affianca ai trattamenti tradizionali programmi dedicati alla gestione dello stress, al sonno e al recupero fisico.
Tra le tecnologie disponibili figurano il galleggiamento asciutto e la crioterapia. I percorsi possono prevedere anche il supporto di un wellness coach.
Completano l’offerta gli spazi fitness e le attività Move & Balance, dedicate al movimento e alla consapevolezza corporea.
Cucina gourmet e ospitalità nelle Dolomiti
Il soggiorno comprende anche una proposta gastronomica che valorizza ingredienti locali, erbe di montagna e ricette della tradizione, affiancate da preparazioni più contemporanee.
La varietà delle proposte permette di dedicare anche ai pasti un momento piacevole della giornata, senza fretta e con attenzione ai sapori del territorio.
Camere e suite offrono diverse possibilità di sistemazione, mentre la posizione del resort permette di raggiungere facilmente gli impianti di risalita, i sentieri della Val Fiscalina e le principali attrazioni delle Dolomiti di Sesto.
Wellness a Sesto Pusteria, tra natura e relax
Il Bad Moos rappresenta una soluzione interessante per chi cerca una vacanza incentrata sul benessere, senza rinunciare alle attività in montagna.
La presenza della sorgente, l’ampia SPA e la varietà dei trattamenti consentono di organizzare il soggiorno secondo le proprie preferenze, alternando escursioni, riposo e momenti dedicati alla cura di sé.